Экономика

Скидки на молоко, майонез и йогурты «Прасковья Молочкова» будут действовать в «Империале» весь февраль

В течение февраля в гипермаркете «Империал» действуют специальные цены на молочную продукцию «Прасковья Молочкова».

В частности, покупатели гипермаркета могут приобрести молоко жирностью 3,2% в бутылке всего за 59 рублей (прежняя цена 74 рубля).

Дешевле обойдется и майонез «Прасковья Молочкова» (жирность 67%, стакан 0,5 кг). Со скидкой он стоит всего 63 рубля вместо 86 рублей.

Любой йогурт из ассортимента «Прасковьи Молочковой» в «Империале» до конца февраля можно приобрести 48 рублей (старая цена 62 рубля). Какой йогурт вы предпочтете - с лесными ягодами, с персиком, клубничный или вишневый? А может быть, выберете чернослив со злаками? В любом случае вы можете быть уверены, что вы приобретаете качественный вкусный молочный продукт от местного производителя!

Не забывайте: этот год високосный, а значит, в феврале скидки от «Прасковьи Молочковой» продлятся на один день больше!