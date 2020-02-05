Экономика

За январь 2020 года потребительские цены по Псковской области выросли на 0,5%

За январь 2020 года потребительские цены по Псковской области выросли на 0,5 процента (за январь 2019 года – на 1,1%). Темпы роста цен снизились в 2,2 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей в ТОГС по Псковской области.

Продовольственные товары за январь 2020 года подорожали на 0,8 процента (в январе 2019 года – на 1,4%), непродовольственные товары – на 0,2 (на 0,7%), услуги – на 0,4 процента (на 1,0%).

Наибольшее влияние на индекс цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию (на 7,3%). Более всего выросли цены на огурцы свежие – на 31,7 процента, лук репчатый – на 11,4, груши – на 11,1, виноград – на 11,0, картофель – на 9,5 процента.

Среди других продовольственных товаров более всего подорожало мясо индейки – на 5,4 процента, кетчуп – на 5,3, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 4,7, креветки мороженые неразделанные – на 3,8, кофе натуральный в зернах и молотый – на 3,0, сосиски, сардельки – на 2,8, чай черный байховый – на 2,7 процента.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на печень говяжью – на 5 процентов, яйца куриные – на 4,3, свинину (кроме бескостного мяса) – на 3,4, окорочка куриные – на 3,2, кур охлажденных и мороженых – на 3 процента. Из плодоовощной продукции подешевели апельсины – на 4,4 процента, свекла столовая – на 1,9, орехи – на 0,6 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец января 2020 года составила по Псковской области 4289,23 рубля, и увеличилась по сравнению с декабрем 2019 года на 1,2 процента (в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 2,0%).

Рост цен на непродовольственные товары был незначительным, более других подорожали персональные компьютеры – на 1 процент, моющие и чистящие средства – на 0,7, электротовары и другие бытовые приборы, медицинские товары и медикаменты – на 0,5 процента.

Наибольшее снижение цен отмечалось на ювелирные изделия – на 1,9 процента, товары для животных – на 0,8, товары для садоводства, товары для физической культуры, спорта и туризма – на 0,6 процента.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги в сфере зарубежного туризма – на 4,5 процента, медицинские услуги – на 2,6, услуги организаций культуры – на 1,8 процента. Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги бань и душевых – на 1,6 процента.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на услуги железнодорожного транспорта – на 7,8 процента, услуги страхования – на 2,0, санаторно-оздоровительные услуги – на 1,2 процента.