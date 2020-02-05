Экономика

Бизнес-омбудсмен Псковской области проведет встречи с предпринимателями в шести районах

22 встречи в районах инициировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в рамках ежегодного доклада о деятельности на посту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Аркадий Мурылев уже пообщался с бизнесменами 16 районов. В течение февраля он в присутствии представителей органов исполнительной власти и районных прокуроров проведет рабочие встречи с предпринимательским сообществом еще в шести районах. В Дедовичах разговор состоится 18 февраля в 11.00, в Дно - в 15.00, Плюссе - 19 февраля в 11.00, в Стругах Красных - в 14.00, в Новоржеве - 20 февраля в 11.00, в Пушкинских Горах - в 14.00.

К участию в диалоге также приглашены представители УФССП региона, Россельхозбанка, Почты России. Традиционно в ходе рабочих встреч Аркадий Мурылев подводит итоги года - каких успехов удалось достичь, какие инициативы были или не были реализованы, с какими проблемами чаще всего обращались бизнесмены.

Основная же цель совместных обсуждений - разбор актуальных проблем и выработка консолидированных решений и предложений по их решению, отметили в аппарате уполномоченного и добавили: «Именно благодаря личным встречам с предпринимательским сообществом региона формируется объективная картина экономической обстановки в Псковской области. При участии региональных бизнесменов нередко удается выявить системные проблемы, которым не было уделено должного внимания, но которые, в свою очередь, затрудняют ведение предпринимательской деятельности на местах».

Данные о проведенных встречах, как и в прошлые годы, будут отражены в докладе и представлены для изучения Уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей, губернатору области, областному Собранию депутатов, прокурору региона и Общественной палате Псковской области.

Всю необходимую информацию по предстоящим встречам и регистрации можно уточнить по телефону 8 (8112) 72-42-12 (секретариат аппарата Уполномоченного или в районных администрациях).