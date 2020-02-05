Экономика

Псковская область вошла в топ-5 регионов с самой большой долговой нагрузкой

Псковская область по итогам 2019 года вошла в список из пяти регионов с самой большой долговой нагрузкой. Такие данные опубликовал Минфин. Согласно данным ведомства, самые большие долги по отношению к собственным доходам бюджета накопили Мордовия (211%), Хакасия (98%), Псковская область (92%) и Костромская область (90%).

Еще в 33 регионах соотношение задолженности к собственным доходам составляет от 50 до 90%.

Наименьшую долговую нагрузку по итогам 2019 года имеют Севастополь и Сахалинская область (у них не было долга вообще), Москва (1,2% к собственным доходам), Тюменская область (1,5%), Ленинградская область (2,2%).

При этом, согласно данным Минфина, в 2019 году долг в абсолютном выражении сократился или остался неизменным у 73 субъектов федерации. Совокупный госдолг регионов на 1 января 2020 года составил 2,1 трлн руб., уменьшившись за год на 100 млрд руб. Это минимальный размер регионального госдолга с 2014 года.

Однако эксперты Национального кредитного рейтинга (НКР) полагают, что в 2020 году доходы многих регионов могут упасть, в то время как на нацпроекты потребуются немалые ресурсы. Это может спровоцировать совокупный рост регионального госдолга.

«Ситуация может ухудшиться к концу года, если остановка ряда производств в Китае в связи с эпидемией коронавируса затянется до апреля и дольше. В таком случае во втором полугодии российским регионам потребуется либо экстраординарная поддержка от федерального центра и, следовательно, пересмотр бюджета РФ, либо долговое финансирование бюджетных дефицитов», - цитирует аналитиков агентства РБК.