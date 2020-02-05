Экономика

Бизнес попросил проверить случаи завышения ставок для застройщиков

Кредитные ставки для застройщиков достигают 12-18%, бизнес попросил проверить случая завышения ставок. Об этом говорится в письме «Деловой России» вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщают «Известия», которые ознакомились с документом.

Отмечается, что по официальной статистике Центробанка ставки составляют 6,5%. Расходы по обслуживанию кредитов застройщики вынуждены перекладывать на покупателей, повышая цены на жилье. По данным Совета Федерации, за два года они могут вырасти на четверть.

В пресс-службе ЦБ пояснили, что размер ставки для девелоперов зависит от оценки риска заемщика и проекта. По мере поступления денежных средств дольщиков на эскроу-счета она снижается.

«Средняя ставка на всем жизненном цикле кредита составляет около 6,5%. Если уровень покрытия заемных средств на эскроу-счетах выше 100%, то ставка может быть ниже и в некоторых случаях составляет порядка 1% годовых», - рассказали в Центробанке.