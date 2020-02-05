Экономика

Мишустин поручил вице-премьерам представить программы развития регионов с проблемами в экономике

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами поручил им в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития субъектов Федерации с проблемами в экономике. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на каждую программу развития проблемных регионов до 2024 года будет выделено по пять миллиардов рублей. Мишустин уточнил, что эти планы нужно скоординировать с Минфином.

Глава кабмина поручил министерству экономического развития проконтролировать этот процесс, чтобы все программы «были предельно реалистичными», состояли из конкретных, эффективных мероприятий, которые направлены на решение чётко обозначенных задач, поставленных президентом.

По мнению Мишустина, «чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще». В связи с этим премьер-министр сообщил о намерении продолжить свои поездки по регионам.

Председатель правительства поручил вице-премьерам и главам ведомств, руководителям федеральных органов исполнительной власти «как можно чаще общаться с людьми» и посещать субъекты, «чтобы не по бумажным отчётам, а в действительности знать», что нужно гражданам и что их волнует каждый день.

Премьер-министр отметил, что «это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах». Их выполнение тоже должно быть «не бумажным», добавил он.

Михаил Мишустин поручил членам правительства самим посещать субъекты, в первую очередь проблемные, докладывать о ситуации в целом и о точках напряжения, требующих помощи. Он также потребовал подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать ход реализации нацпроектов.