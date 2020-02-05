Экономика

В пятницу «Прасковья Молочкова» приглашает псковичей на дегустацию йогуртов

В пятницу, 21 февраля, в ТЦ «Империал» в Пскове пройдет дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова».

Покупатели смогут оценить весь спектр вкусов полезных и качественных натуральных йогуртов известного местного производителя: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический йогурт.

Йогурт «Прасковья Молочкова» производится из молока, которое поставляют только проверенные фермерские хозяйства региона. При изготовлении используются также натуральное варенье и закваска. В итоге получается чистый и очень вкусный продукт, полезный для здоровья. Йогурт содержит кальций, белок, калий и витамин В. Он снижает уровень холестерина, укрепляет иммунную систему, успокаивает расстроенный кишечник, улучшает качество волос и кожи, уменьшает риск появления остеопороза и добавляет легкости и прекрасного настроения. Максимум пользы в одной бутылочке!

Неслучайно в прошлом году йогурты «Прасковья Молочкова» стали дипломантами премии «100 лучших товаров России».

Дегустация пройдет 21 февраля с 15.00 до 18.00.

Адрес: Коммунальная ул., 41

Не упустите возможность попробовать вкусные молочные продукты!