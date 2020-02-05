Экономика

ФНС России в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

Объем перечислений в федеральный бюджет от Федеральной налоговой службы (ФНС) в 2019 году вырос на 5,7 процента по сравнению с предыдущим годом - таким образом, этот показатель составил 12,6 триллиона рублей, заявил глава ведомства Даниил Егоров. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании коллегии ведомства Егоров рассказал, что в прошлом году ФНС обеспечила 76 процентов доходов бюджетной системы страны.

По его словам, «несмотря на снижение цен на нефть и высокую базу сравнения прошлых лет, ненефтегазовые доходы продолжили расти двузначными темпами»: на 12,2 процента, или на 1,87 триллиона рублей.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», ФНС проведет разъяснительную кампанию о преимуществах различных налоговых режимов для бизнеса в связи с предстоящим переходом с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - соответствующее поручение дал ведомству премьер-министр РФ Михаил Мишустин.