Экономика

Мясную новинку к 23 февраля выпустила сеть «Деревня Соловьи»

Во всех фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» специально к 23 февраля появилась новинка от местного производителя ООО «ПсковАгроИнвест».

Ребрышки-гриль в маринаде «Терияки» порадуют любую мужскую компанию своим ярким пикантным вкусом. Вам не придется тратить время на то, чтобы приготовить вкусный гарнир и закуску.

Соус терияки любят многие, ведь это маринад, приготовленный из соевого соуса, сахара, свежего чеснока и имбиря. Слово терияки состоит из двух частей «teri», что означает блеск, и «yaki» - способ приготовления - гриль или барбекю. И действительно, зажаренные на гриле ребрышки получаются блестящими, покрытыми глазурью.

Приобрести новинку вы можете в магазинах по цене 319 руб/кг.