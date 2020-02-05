Экономика

Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: Наталия Губернаторова

Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Налоговые ставки до 2024 года меняться не будут. Потом в кабмине посмотрят, можно ли будет ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, и если да, то в какой прогрессии.

Министр отметил, что в обществе есть запрос на социальную справедливость. Ведь 13% платят люди с совершенно разными зарплатами. «Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить», - подчеркнул Силуанов. Также в России существует проблема, связанная с высокими социальными взносами. Правительство ищет пути их снижения, но без ущерба для бюджета. Поэтому сначала лучше рассмотреть снижения размеров страховых взносов, а потом и изменение ставки НДФЛ для богатых.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что переход на прогрессивную шкалу НДФЛ является неэффективным.