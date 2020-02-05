Экономика

В России могут подорожать непродовольственные товары

В России подорожают все непродовольственные товары.

Как пишут «Известия», цены начнут расти из-за новых нормативов - они предполагают полную утилизацию всех отходов товаров и упаковки, в противном случае изготовитель обязан заплатить экологический сбор. Сейчас только часть производителей занимаются такой переработкой, и то не в полном объёме - уничтожают не более 35 процентов.

Эксперты уверены, новая система сильно отразится на ценах. Сильнее всего подорожает бытовая техника - почти на 15%. Примерно на 10% увеличится стоимость электроники и электроинструментов. Слабее всего нововведение отразится на производстве обуви и одежды - до 5%.