Экономика

Николай Рассадин назвал причины сокращения площади магазина «Пчелка» в «Империале»

Решение о сокращении площади магазина «Пчелка» в гипермаркете «Империал» пришло в связи с тем, что экономическая ситуация в городе, регионе, стране ухудшается и заставляет «сжиматься». Об этом заявил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 25 февраля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам директора «Империала», теперь в «Пчелке» не такой разнообразный ассортимент non-food - посуды, постельного белья.

«Продукты мы постарались не трогать, по-моему, нам это удалось. Если еще в сегменте продуктов будем сжиматься, то тогда нужно вообще закрываться», - обозначил Рассадин.

«Не одни мы такие, данная проблема повсеместно, многие ритейлеры стараются с меньшей площади получить наибольшую выгоду, и мы тоже пошли этим путем», - подчеркнул он.

Также в ходе беседы Николай Рассадин пояснил, что многие ритейлеры отказываются от крупных форматов, например, прекратила существование сеть «Карусель».

Николай Рассадин отметил, что в настоящее время экономика в стране находится в стадии стагнации, покупательская способность падает. «Люди уже не ходят в магазины крупного формата, а покупают в магазинах у дома», - заявил бизнесмен и подчеркнул, что торговые сети крупного форматы сегодня не востребованы.

В ходе прямого эфира директор «Империала» рассказал, что арендатор освободившейся площади планирует открыть свой магазин в марте.