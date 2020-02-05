Экономика

Аркадий Мурылев планирует снова побороться за должность бизнес-омбудсмена Псковской области

Аркадий Мурылев планирует участвовать в конкурсном отборе кандидатов на замещение должности регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Таким образом действующий псковский бизнес-омбудсмен планирует сохранить за собой свой пост еще на пять лет полномочий.

Напомним, сегодня, 25 февраля, на областном сайте нормативных правовых актов опубликовано распоряжение губернатора региона о начале отбора кандидатов на должность бизнес-омбудсмена. Сегодня же подписан указ губернатора области о внесении изменений в порядок такого отбора. В частности, добавлена необходимость учета мнение предпринимательского сообщества региона. Для этого будут организовано публичное обсуждение кандидатов - в форме расширенного заседания общественного совета при комитете с участием предпринимателей.

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В рамках публичного обсуждения каждый кандидат выступит с докладом о программе своих действий в случае назначения его на должность уполномоченного.

Кандидат на должность бизнес-омбудсмена получит одобрение, только если за него проголосовало более половины членов общественного совета и более половины представителей предпринимательского сообщества Псковской области, принимавших участие в публичном обсуждении.

Аркадий Мурылев отметил, что уже проводил встречи с бизнес-сообществом региона и рассчитывает на его поддержку. При этом он выразил уверенность, что в конкурсном отборе примут участие и другие кандидаты, однако возможные претенденты ему пока неизвестны.

Добавим, Аркадия Мурылева на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области назначили в апреле 2015 года. Его кандидатура была согласована с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и поддержана им.

Пост регионального бизнес-омбудсмена стал вакантным после того, как предыдущий уполномоченный по защите прав предпринимателей Петр Слепченко досрочно ушел в отставку по собственному желанию.