Экономика

Псковские аграрии направили больше 500 млн рублей на приобретение сельхозтехники

Сельхозтоваропроизводители Псковской области приобрели больше 150 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такие данные региональный комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору приводит за 2019 году.

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«В частности, речь идет о закупке 40 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 90 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования. На эти цели было направлено более 500 миллионов рублей», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что половина всей сельскохозяйственной техники приобретена в лизинг, остальная часть за счет собственных и кредитных средств, в том числе в рамках постановления правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Основными поставщиками сельскохозяйственной техники стали ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ЗАО «Петербургский тракторный завод», АО «Реммаш», компании New Holland и Claas.

В текущем году сельхозтоваропроизводители уже приобрели 2 новых трактора, 2 зерноуборочных комбайна и культиватор.