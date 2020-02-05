Экономика

Переводы между юрлицами в системе быстрых платежей появятся в конце года

Переводы между юридическими лицами появятся в системе быстрых платежей (СБП) в конце 2020 года. Такие сроки заложены в дорожной карте Национальной системы платежных карт (НСПК - клиринговый центр СБП) по реализации сервисов в системе (имеется в распоряжении «Известий»).

В документе указано, что уже в I квартале планируется реализовать опцию выплат от юрлиц в адрес физлиц, например, станет доступен перевод зарплаты на карту любого банка-участника. Во II квартале - функцию «мгновенный счет» (оплату по ссылке в интернете). А в третьей четверти года планируется запустить оплату по модели «подписки» (расчет за товар онлайн без интернет-банка вообще).

В крупнейших банках-участниках СБП ожидают, что идентификатором получателя выступит ИНН или QR-код, а стоимость транзакции будет ниже аналогичной для переводов по расчетным счетам. Она может уменьшиться втрое - до 30 рублей за перечисление.

Как отметил руководитель департамента финансов и анализа данных Рокетбанка Алексей Кудиш, при использовании ИНН в качестве идентификатора могут возникнуть нюансы при наличии филиалов у компании - поскольку ИНН будет один, но с другим КПП (кодом причины постановки на учет в налоговой), который присваивается каждому подразделению.

В НСПК и Центробанке «Известиям» подтвердили, что в настоящее время идет проработка сценария B2B-платежей. Однако сроков реализации и деталей проекта клиринговом центре СБП и в регуляторе не назвали.