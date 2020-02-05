Экономика

Чеснок подорожал в России на фоне сообщений о коронавирусе

Народное средство от простуды - чеснок подорожал в январе этого года в России на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на фоне распространения коронавируса COVID-2019. «Известия» выяснили, что цены продолжают расти и в феврале.

В абсолютных ценах, по данным единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), 1 кг в среднем по стране стоит 212 рублей вместо 155 рублей год назад. При этом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пока не поступало обращений о повышении цен именно на чеснок.

По статистике «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 кг и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило. Причем наблюдается тенденция роста в последние недели. В частности, к 10 февраля 1 кг стоил уже 263 рубля, к 17 февраля — 266 рублей.

Объективных причин для повышения цен на чеснок нет — урожай прошлого года был абсолютно нормальным, утверждает исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Что касается заявлений о том, что якобы из-за коронавируса могут прекратиться поставки из Китая, — они не имеют отношения к действительности, добавил он.