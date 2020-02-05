Псковстат: Как изменились цены на продукты к Масленице

Началась масленичная неделя, главным блюдом на которой являются блины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, средние потребительские цены и их изменение по Псковской области на продукты, которые используются для выпечки блинов, а также с которыми подают блины, были следующими (на начало масленичной недели текущего и прошлого года):
|
Наименование товара
|
Средняя цена, рублей
|
Изменение цены, 25.02.2020 к 04.03.2019,
в %
|
25.02.2020
|
Справочно:
04.03.2019
|
Мука пшеничная, кг
|
40,36
|
39,57
|
102,0
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
59,18
|
59,44
|
99,6
|
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л
|
71,70
|
73,09
|
98,1
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
54,51
|
65,28
|
83,5
|
Сахар-песок, кг
|
27,12
|
44,89
|
60,4
|
Масло подсолнечное, кг
|
99,66
|
106,96
|
93,2
|
Масло сливочное, кг
|
623,02
|
576,15
|
108,1
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
373,50
|
372,80
|
100,2
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
212,11
|
212,38
|
99,9
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
121,46
|
136,37
|
89,1
|
Сметана, кг
|
207,92
|
203,82
|
102,0
|
Творог жирный, кг
|
340,84
|
323,71
|
105,3
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
560,08
|
538,56
|
104,0
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
19,01
|
37,37
|
50,9
|
Яблоки, кг
|
88,61
|
89,99
|
98,5
На большинство масленичных продуктов отмечается снижение цен. За период с 4 марта 2019 года по 25 февраля 2020 года (от начала одной масленичной недели до начала другой) для приготовления блинов значительно снизились цены на сахар-песок (на 39,6%) и яйца куриные (на 16,5%). Подорожала мука пшеничная (на 2%).
Из продуктов, используемых для начинок к блинам, отмечено значительное снижение цен на капусту белокочанную свежую (на 49,1%) и кур охлажденных и мороженых (на 10,9%). Выросли цены на творог жирный (на 5,3%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 4%) и сметану (2%).
Больше всего подорожало масло сливочное (на 8,1%).