Экономика

Псковстат: Как изменились цены на продукты к Масленице

Началась масленичная неделя, главным блюдом на которой являются блины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, средние потребительские цены и их изменение по Псковской области на продукты, которые используются для выпечки блинов, а также с которыми подают блины, были следующими (на начало масленичной недели текущего и прошлого года):

Наименование товара Средняя цена, рублей Изменение цены, 25.02.2020 к 04.03.2019, в % 25.02.2020 Справочно: 04.03.2019 Мука пшеничная, кг 40,36 39,57 102,0 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 59,18 59,44 99,6 Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 71,70 73,09 98,1 Яйца куриные, 10 шт. 54,51 65,28 83,5 Сахар-песок, кг 27,12 44,89 60,4 Масло подсолнечное, кг 99,66 106,96 93,2 Масло сливочное, кг 623,02 576,15 108,1 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 373,50 372,80 100,2 Свинина (кроме бескостного мяса), кг 212,11 212,38 99,9 Куры охлажденные и мороженые, кг 121,46 136,37 89,1 Сметана, кг 207,92 203,82 102,0 Творог жирный, кг 340,84 323,71 105,3 Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 560,08 538,56 104,0 Капуста белокочанная свежая, кг 19,01 37,37 50,9 Яблоки, кг 88,61 89,99 98,5

На большинство масленичных продуктов отмечается снижение цен. За период с 4 марта 2019 года по 25 февраля 2020 года (от начала одной масленичной недели до начала другой) для приготовления блинов значительно снизились цены на сахар-песок (на 39,6%) и яйца куриные (на 16,5%). Подорожала мука пшеничная (на 2%).

Из продуктов, используемых для начинок к блинам, отмечено значительное снижение цен на капусту белокочанную свежую (на 49,1%) и кур охлажденных и мороженых (на 10,9%). Выросли цены на творог жирный (на 5,3%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 4%) и сметану (2%).

Больше всего подорожало масло сливочное (на 8,1%).