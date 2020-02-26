Эксперты помогут Псковскому электромашиностроительному заводу нарастить производительность труда

Экспертная группа, в которую входят, в том числе, специалисты Всероссийской академии внешней торговли при министерстве экономики, поможет Псковскому электромашиностроительному заводу (ПЭМЗ) оптимизировать и повысить производительность труда. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рабочие встречи на заводе стартовали сегодня, 26 февраля, и продлятся еще три дня. За это время эксперты постараются выявить все проблемные точки предприятия и разработают маршрутную карту по их преодолению.
Отметим, что Псковская область досрочно включена в число участников национального проекта на 2020 год по федеральному проекту «Адресная поддержка». Между администрацией Псковской области и Минэкономразвития России заключено соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения.
В перечень предприятий для участия в региональном проекте включена дюжина предприятий Псковской области: «ЗЭТО», «Велмаш-С», «Силовые машины - завод Реостат», «Опытный завод «Микрон», «Великолукский опытный машиностроительный завод», «ЖБИ-2», «Велторф», «ВЛКЗ», «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод», «Псковская швейная фабрика «Славянка», «Псков-Полимер» и «Псковский электромашиностроительный завод». Все заявленные предприятия выпускают конкурентоспособную продукцию, показывают положительную динамику показателя «Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях» и имеют потенциал роста данного показателя.
В настоящее время участники проекта, заключившие соглашение о взаимодействии между региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике и предприятиям для реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка», а таких предприятий семь, успешно проходят обучение по программе «Лидеры производительности», организованном Минэком и Всероссийской академией внешней торговли.
Одним из них стал Псковский электромашиностроительный завод, где сегодня прошла первая установочная встреча экспертов и коллектива предприятия. Почетным гостем встречи стал депутат Государственной думы от Псковской области, руководитель региональных РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский.
Он отметил, что как бывший руководитель промышленного предприятия прекрасно понимает - производительность труда влияет на очень многие процессы.
«Сегодня на вашем предприятии присутствуют эксперты, представляющие самые разные отрасли. Это возможность познакомиться с ситуацией не только в своей отрасли, но и в других. Такой обмен опытом очень полезен. Традиции внутриотраслевой кооперации имеют историю еще с советских времен, важно их сохранять», - добавил Александр Козловский.
Он подчеркнул, что, если каждый регион будет улучшать свое экономическое состояние, то тогда появится и заметный экономический эффект в целом для страны. «Желаю вашему предприятию не останавливаться и развиваться, постоянно заниматься обучением персонала и повышением его квалификации», - заключил Александр Козловский.
Как куратор Союза машиностроителей России в Псковской области он вручил начальнику цеха микроэлектродвигателей и общей техники Псковского электромашиностроительного завода Сергею Базарову медаль за доблестный труд I степени. При этом парламентарий призвал уважаемого в коллективе специалиста передавать свой опыт молодым сотрудникам.
Кроме того, Александр Козловский вручил благодарственное письмо от Госдумы РФ руководителю предприятия Александру Лазареву.
Генеральный директор «ПЭМЗ» в свою очередь отметил, что производительность труда - это краеугольный камень экономики любого предприятия. «У нас в стране производительность труда очень хорошая, но она в 10 раз ниже, чем в развитых европейских странах. Почему так происходит, нам предстоит разобраться вместе с экспертами», - добавил он.
Наталья Веригина, куратор завода от Всероссийской академия внешней торговли сообщила, что эксперты академии в рамках подпроекта «Лидеры производительности» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» намерены выявить ключевые проблемы предприятия, а затем на их основе разработают маршрутную карту с предложениями, которые помогут их преодолеть. Защита проекта состоится 9 апреля. Всего по стране работает порядка тридцати таких проектных команд.
Заместитель директора по экономике АО «ПЭМЗ» Дмитрий Пахомов подчеркнул, что для предприятия очень важен такой взгляд со стороны и обмен опытом с экспертным сообществом. «Приехала экспертная группа, ждем от них рекомендаций. Предварительно на 10-15% мы сможем увеличить производительность труда при должном финансировании. Кроме того, мы планируем расширить рынки сбыта – уже в рамках нацпроекта по экспорту», - рассказал он.
Добавим, что на Псковском электромашиностроительном заводе сегодня производят продукцию для железной дороги, изделия для городского электротранспорта, технику спецназначения, тахогенераторы, тяговые асинхронные электродвигатели и электродвигатели постоянного тока. Предприятие имеет значительное количество современного универсального, специального технологического и контрольно-измерительного оборудования. Здесь наработан значительный научно-технический потенциал, ряд работников завода постоянно публикуют работы в научно-технических изданиях. При этом на заводе достаточно много законсервированных площадей, где возможно организовать производство новых изделий.