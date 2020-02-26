Экономика

Эксперты помогут Псковскому электромашиностроительному заводу нарастить производительность труда

Экспертная группа, в которую входят, в том числе, специалисты Всероссийской академии внешней торговли при министерстве экономики, поможет Псковскому электромашиностроительному заводу (ПЭМЗ) оптимизировать и повысить производительность труда. Эта работа проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».





Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, рабочие встречи на заводе стартовали сегодня, 26 февраля, и продлятся еще три дня. За это время эксперты постараются выявить все проблемные точки предприятия и разработают маршрутную карту по их преодолению.

Отметим, что Псковская область досрочно включена в число участников национального проекта на 2020 год по федеральному проекту «Адресная поддержка». Между администрацией Псковской области и Минэкономразвития России заключено соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения.

В перечень предприятий для участия в региональном проекте включена дюжина предприятий Псковской области: «ЗЭТО», «Велмаш-С», «Силовые машины - завод Реостат», «Опытный завод «Микрон», «Великолукский опытный машиностроительный завод», «ЖБИ-2», «Велторф», «ВЛКЗ», «Великолукский локомотивовагоноремонтный завод», «Псковская швейная фабрика «Славянка», «Псков-Полимер» и «Псковский электромашиностроительный завод». Все заявленные предприятия выпускают конкурентоспособную продукцию, показывают положительную динамику показателя «Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях» и имеют потенциал роста данного показателя.

В настоящее время участники проекта, заключившие соглашение о взаимодействии между региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике и предприятиям для реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка», а таких предприятий семь, успешно проходят обучение по программе «Лидеры производительности», организованном Минэком и Всероссийской академией внешней торговли.

Одним из них стал Псковский электромашиностроительный завод, где сегодня прошла первая установочная встреча экспертов и коллектива предприятия. Почетным гостем встречи стал депутат Государственной думы от Псковской области, руководитель региональных РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский.

Он отметил, что как бывший руководитель промышленного предприятия прекрасно понимает - производительность труда влияет на очень многие процессы.

«Производительность труда - это, прежде всего, конкурентоспособность продукции. Повышение производительности труда означает высвобождение трудовых ресурсов, но речь идет не о сокращении штата, а о возможности освоить новые технологии, производство новой продукции. Если мы не будем этим заниматься, будем безнадежно отставать. Очень здорово, что существует профильный национальный проект, производственникам лишь необходимо научиться пользоваться его инструментами. Наша задача через структуру РСПП, через Союз машиностроителей России привлекать все новых членов, которые могли бы реализовать свои возможности через этот национальный проект», - поделился он.





«Сегодня на вашем предприятии присутствуют эксперты, представляющие самые разные отрасли. Это возможность познакомиться с ситуацией не только в своей отрасли, но и в других. Такой обмен опытом очень полезен. Традиции внутриотраслевой кооперации имеют историю еще с советских времен, важно их сохранять», - добавил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что, если каждый регион будет улучшать свое экономическое состояние, то тогда появится и заметный экономический эффект в целом для страны. «Желаю вашему предприятию не останавливаться и развиваться, постоянно заниматься обучением персонала и повышением его квалификации», - заключил Александр Козловский.

Как куратор Союза машиностроителей России в Псковской области он вручил начальнику цеха микроэлектродвигателей и общей техники Псковского электромашиностроительного завода Сергею Базарову медаль за доблестный труд I степени. При этом парламентарий призвал уважаемого в коллективе специалиста передавать свой опыт молодым сотрудникам.

Кроме того, Александр Козловский вручил благодарственное письмо от Госдумы РФ руководителю предприятия Александру Лазареву.

Генеральный директор «ПЭМЗ» в свою очередь отметил, что производительность труда - это краеугольный камень экономики любого предприятия. «У нас в стране производительность труда очень хорошая, но она в 10 раз ниже, чем в развитых европейских странах. Почему так происходит, нам предстоит разобраться вместе с экспертами», - добавил он.

Наталья Веригина, куратор завода от Всероссийской академия внешней торговли сообщила, что эксперты академии в рамках подпроекта «Лидеры производительности» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» намерены выявить ключевые проблемы предприятия, а затем на их основе разработают маршрутную карту с предложениями, которые помогут их преодолеть. Защита проекта состоится 9 апреля. Всего по стране работает порядка тридцати таких проектных команд.

«Мы видели много подобных предприятий по стране, с еще советским наследием. Отрадно, что здесь мы не почувствовали депрессивной составляющей. Псковское предприятие ориентируется на развитие. Мы понимаем, что многим сложно пересматривать привычную модель своей работы, но те, кому это удается, становятся лидерами производительности», - пояснила она.

Заместитель директора по экономике АО «ПЭМЗ» Дмитрий Пахомов подчеркнул, что для предприятия очень важен такой взгляд со стороны и обмен опытом с экспертным сообществом. «Приехала экспертная группа, ждем от них рекомендаций. Предварительно на 10-15% мы сможем увеличить производительность труда при должном финансировании. Кроме того, мы планируем расширить рынки сбыта – уже в рамках нацпроекта по экспорту», - рассказал он.

Добавим, что на Псковском электромашиностроительном заводе сегодня производят продукцию для железной дороги, изделия для городского электротранспорта, технику спецназначения, тахогенераторы, тяговые асинхронные электродвигатели и электродвигатели постоянного тока. Предприятие имеет значительное количество современного универсального, специального технологического и контрольно-измерительного оборудования. Здесь наработан значительный научно-технический потенциал, ряд работников завода постоянно публикуют работы в научно-технических изданиях. При этом на заводе достаточно много законсервированных площадей, где возможно организовать производство новых изделий.