Экономика

Инфляция в СЗФО в январе продолжила снижение

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в январе 2020 года составила 2,6% после 3,0% в декабре прошлого года. «В большинстве регионов СЗФО годовая инфляция в январе замедлилась по сравнению с декабрем», - отметила начальник Северо-Западного ГУ Банка России Ирина Петрова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России, годовая продовольственная инфляция в округе замедлилась в январе до 1,5% с 2,1% в декабре. Основной вклад в замедление внесли удешевление мяса и плодоовощной продукции. В январе в округе на фоне сохранения широкого предложения продолжали снижаться в годовом выражении цены на свинину и курицу. Кроме того, наращивание объема производства привело к снижению цен на мясо индейки. Снижались цены практически на все основные виды овощей (капуста, картофель, морковь, лук). На фоне рекордного урожая сахарной свеклы в стране продолжал дешеветь сахар, что способствовало замедлению роста цен на кондитерские изделия.

Непродовольственная инфляция в СЗФО в январе продолжила снижаться и составила 2,5% после 2,8% в декабре 2019 года. Вклад в снижение инфляции по этой группе товаров внесло замедление годовых темпов роста цен на легковые автомобили, топливо, медицинские, строительные, парфюмерно-косметические товары.

Годовая инфляция в сегменте услуг в округе составила 4,1% в январе после 4,0% в декабре. По сравнению с декабрем повысились темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта и отдельные виды жилищно-коммунальных услуг. В основном, это обусловлено индексацией тарифов на проезд в городском транспорте в Санкт-Петербурге, а также повышением в ряде регионов Северо-Запада с 1 января 2020 года взносов на капитальный ремонт, прежде всего, в Санкт-Петербурге.

По словам Ирины Петровой, «каждый регион нашего округа имеет свои особенности, и уровень цен несколько различается от региона к региону». Самый низкий на Северо-Западе уровень инфляции второй месяц подряд остается в Псковской области, где этот показатель снизился до 1,8% в январе после 2,3% в декабре. В частности, в Псковской области больше, чем в целом по округу, снизились цены на плодоовощную продукцию, свинину, мясо птицы.

Наибольший уровень инфляции в январе - 3,6% - сложился в Республике Коми (после 3,0% в декабре 2019 года). Основной вклад внесло ускорение темпа роста цен на жилищные услуги. Кроме того, в период прошедших новогодних праздников наблюдалось ускорение роста цен на авиаперелеты.

Инфляция в Санкт-Петербурге снизилась до 2,6% в январе с 3,0% в декабре. Замедление инфляции вызвано теми же факторами, что и в округе, поскольку город традиционно вносит основной вклад в экономику СЗФО.