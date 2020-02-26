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Более 200 миллионов из госказны в Псковской области направят на закупку импортного скота

Экономика

Более 200 миллионов из госказны в Псковской области направят на закупку импортного скота

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238 млн рублей из федерального бюджета в Псковской области направят на закупку импортного скота. Об этом сообщил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и технадзору Николай Романов 26 февраля в ходе заседания комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Скот получат сельскохозяйственные производители, которые занимаются строительством ферм», - пояснил Николай Романов, отвечая на вопрос. Речь идет о трех предприятиях: «Красное знамя», «ПсковАгроИнвест» и Великолукский мясокомбинат.