Экономика

У прокуратуры нет претензий по изменению категории земель под строительство «Титан-Полимера» - Михаил Ведерников

У прокуратуры нет никаких претензий по переводу земель из категории сельхозназначения в категорию промышленности под строительство завода «Титан-Полимер» в Пскове. Хотя некоторые общественники считают, что оснований для выдачи соответствующего разрешения не было. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он уточнил, что перевод земель осуществляла ОЭЗ «Моглино» совместно с Комитетом по управлению госимуществом. «Прокуратура провела соответствующую проверку. Были выявлены процессуальные нарушения, но они незначительны. По линии прокуратуры на сегодняшний день никаких претензий нет», - заявил глава региона.