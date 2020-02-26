Экономика

На Масленой неделе «Прасковья Молочкова» приглашает в «Империал» за скидками

В разгар Масленой недели «Прасковья Молочкова» приглашает горожан воспользоваться скидками на молочные продукты в гипермаркете «Империал».

До 1 марта включительно вы можете приобрести качественный вкусный творог 9% жирности (контейнер 350 г) по цене 110 рублей (прежняя цена 147 рублей).

Какие же блины без сметаны! Сметана от «Прасковьи Молочковой» 15% жирности (стакан 400 г) обойдется сейчас всего за 59,90 рублей (прежняя цена 75 рублей).

И, конечно же, главный ингредиент масленичных блинов - молоко! Молоко жирностью 3,2% (0,9 л в пакете) вы можете приобрести по цене 49,90 рублей (прежняя стоимость 59 рублей).

Скидками можно воспользоваться до 1 марта включительно.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!