Экономика

Дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова» пройдет в воскресенье в «Империале»

В воскресенье, 1 марта, в ТЦ «Империал» в Пскове пройдет дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова».

В последний день масленичной недели горожане смогут подарить себе удовольствие отведать вкусный полезный продукт от местного производителя. На дегустационной площадке будут представлены все вкусы йогурта «Прасковья Молочкова»: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический йогурт.

Йогурт «Прасковья Молочкова» производится из молока, которое поставляют только проверенные фермерские хозяйства региона. При изготовлении используются также натуральное варенье и закваска. В итоге получается чистый и очень вкусный продукт, полезный для здоровья. Неслучайно йогурты «Прасковья Молочкова» - дипломанты премии «100 лучших товаров России».

Йогурт содержит кальций, белок, калий и витамин В. Он снижает уровень холестерина, укрепляет иммунную систему, успокаивает расстроенный кишечник, улучшает качество волос и кожи, уменьшает риск появления остеопороза и добавляет легкости и прекрасного настроения. Максимум пользы в одной бутылочке!

Дегустация пройдет 1 марта с 11.00 до 14.00.

Адрес: Коммунальная ул., 41

Не упустите возможность попробовать вкусные молочные продукты!