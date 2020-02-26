Экономика

Грантовая поддержка псковских фермеров в этом году составит 45 млн рублей

Итоги работы агропромышленного комплекса Псковской области в прошлом году, а также меры поддержки сельхозтоваропроизводителей на текущий год обсудили сегодня, 28 февраля, на профильном совещании.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об основных показателях отрасли сельского хозяйства доложил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

«По многим другим позициям в сферах животноводства и растениеводства регион показал перевыполнение целевых индикаторов в рамках государственных программ, что позволило Псковской области остаться в тройке лидеров по производству молока и валовому сбору зерна», - заметил он и добавил, что Псковская область в прошлом году заняла первое место в Северо-Западном Федеральном округе по урожайности картофеля среди крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). Лидирует регион и по приросту скота и птицы на убой в живом весе.

«Данные показатели - результат работы всех сельскохозяйственных предприятий и личных ферм. Ваш труд во все времена был непростым, но вы справляетесь с поставленными целями и задачами», - отметил Николай Романов и вручил почетным аграриям подарочные сертификаты. Также председатель Комитета передал почетные грамоты и благодарственные письма представителям лучших предприятий агропромышленного комплекса.

Особое внимание было уделено обсуждению мер государственной поддержки аграриев. В 2019 году грантовую поддержку получили 12 начинающих фермеров и три семейные животноводческие фермы. По словам Николая Романова, работа по грантовой поддержке малых форм хозяйствования продолжится. Финансирование составит около 45 млн рублей.

Всего на поддержку аграриев в прошлом году было направлено более 1,2 млрд рублей. Планируется, что в этом году на эти цели будут выделены средства в таком же объеме.

Отметим, в области работают более 145 сельскохозяйственных предприятий, около 270 крестьянских хозяйств и почти 88,5 тыс. личных подсобных хозяйств. По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в текущем году введено в оборот более 12 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. В данном направлении наиболее успешно работали ООО «Тригорское», ООО «Идаванг» и колхоз «Заря» Порховского района.