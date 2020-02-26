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Экономика

Министр финансов России объяснил ослабление рубля

29.02.2020 09:19|ПсковКомментариев: 1

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля, сообщает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.

«Резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель — я фантазирую — мы четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — рассказал Антон Силуанов.

По его словам, снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за того, что цены на нефть снижаются. По словам министра, бюджетное правило сдерживает волатильность курса российской валюты, но «глобальные изменения по нефти» не могут не повлиять на курсовые соотношения.

Антон Силуанов выразил уверенность, что цены на черное золото не будут долго держаться на низком уровне. Он пояснил, что себестоимость добычи целого ряда нефтяных месторождений, в первую очередь сланцевых, все же выше.

«Наша базовая цена — 42 доллара за баррель, в принципе при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает», — объяснил министр.

Он отметил, что дальнейшая судьба нефтяных котировок — это вопрос взаимодействий России с ОПЕК.

Теги: #экономика #Минфин
Источник: Псковская Лента Новостей
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