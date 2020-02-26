Экономика

Для борьбы с коронавирусом в России делается все необходимое, но он негативно влияет на мировую экономику - Путин

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В России делается все необходимое (для борьбы) с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит», - сказал Путин на совещании, посвященном состоянию мирового рынка нефти, пишет «Интерфакс».

В связи с этим президент отметил, что «решил сегодня собраться с руководителями ведущих нефтегазовых компаний и посоветоваться, как мы будем реагировать на то, что происходит именно в мировой экономике».

«Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», - подчеркнул глава государства.

В совещании участвуют министр финансов РФ Антон Силуанов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, первый исполнительный вице-президент «ЛУКОЙЛа» Равиль Маганов, вице-премьер Юрий Борисов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.