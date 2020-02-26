Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В количественном выражении число выданных карт за первый месяц нового года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), передает РБК.

А в денежном эквиваленте оно снизилось на 22,7% - до 22,8 млрд рублей. Уточняется, что количество выданных кредитных карт в IV квартале 2019 года также показывало отрицательную динамику (снижение на 11,4% в сравнении с предыдущим годом).

Среди причин снижения называют регуляторные новации ЦБ России, который выступает против нездорового роста потребительского кредитования.