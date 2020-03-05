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Экономика

Для идеальной фигуры: ТОП-3 мясных низкокалорийных продуктов для милых дам от «Деревни Соловьи»

06.03.2020 08:45|ПсковКомментариев: 0

Весна пришла - худеть пора! А значит - переходить на употребление продуктов питания, содержащих минимум калорий. И хотя тортики с нулевой калорийностью еще не изобрели, это не значит, что поиски полезных и питательных продуктов для низкокалорийной диеты обречены на провал. Тем более это не значит, что отныне вы обречены на одну капусту и яблоки. Растительная пища хороша в похудении, но исключать мясные продукты из своего рациона не следует, уверены специалисты.

Длительное отсутствие мяса в питании худеющего человека грозит отсутствием полезных веществ в организме, которых нет в растительной пище. Белки, которые происходят из мясных продуктов, составляют важный компонент в строительстве мышц. Благодаря работе мышц, двигательная активность позволяет сжечь нам нужное количество калорий. А значит, организм потратит больше энергии, чтобы сжечь белки, а не на усвоение жиров и углеводов.

При выборе мяса следует отдавать предпочтение мясу кролика, нежирным кускам телятины и говядины, белому мясу птицы. Перечисленные продукты достаточно сытные. В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» нам посоветовали обратить внимание на следующую тройку низкокалорийных мясных продуктов.

1. Свиная вырезка

108 калорий в 100 г

Свиная вырезка — хорошее мясо с высокой питательной ценностью, которое не проделает значительную брешь в ежедневном потреблении калорий. При этом она содержит похвальные количества тиамина — витамина группы В, который ваш организм использует для преобразования потребляемой пищи в энергию для преодоления тяжелых тренировок. И не следует забывать о белковой загрузке: 21 грамм в скромной порции на 100 г.

Рецепт

Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой кастрюле. Обжарьте 1 нарезанный кубиками лук, 0,5 кг нарезанной свиной вырезки и 2 зубчика измельченного чеснока в течение 5 минут. Влейте в кастрюлю 1 стакан красного вина и кипятите на медленном огне 5 минут. Добавьте банку протертых томатов, 1 стакан воды, 1 стакан коричневого риса, 1 нарезанный кубиками зеленый перец, 2 чайной ложки дижонской горчицы, 1 чайную ложку сушеного орегано и по ¼ чайной ложки соли, кайенского и черного перца. Варите на медленном огне до тех пор, пока рис не станет мягким, около 30 минут.

2. Печень свиная

130 ккал на 100 г

В свиной печени есть все незаменимые аминокислоты, она богата витаминами группы В, в ней также содержатся витамины A, D, Е, K, много ферментов и полезных веществ, например, железа, фосфора, натрия, калия, магния и меди. Ее рекомендуют тем, кто страдает малокровием, атеросклерозом и диабетом.

Рецепт

Чтобы приготовить печеночное суфле в духовке, приготовьте 300 г печени, 100 мл молока, 50 г белого хлеба, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ст.л. муки, специи и соль - по вкусу. Печень предварительно вымочить в молоке в течение 2 часов. Затем промыть в проточной воде, очистить от пленок. С хлеба срезать корочки, мякиш залить молоком и оставить на 2-3 минуты. Нарезать печень на небольшие кусочки. В чашу блендера выложить печень, вымоченный в молоке хлеб. Взбить до однородности.

Вбить яйцо. Добавить размягченное сливочное масло, муку и специи. Взбить еще раз. Должна получиться чуть вязкая однородная масса.

Перелить полученную смесь в силиконовую форму для запекания. Поставить в разогретую до 180гр. около 40 минут.

Готовое суфле перевернуть на блюдо, украсить зеленью и подать к столу.

3. Сардельки

206 Ккал в 100 г

В ассортименте магазинов «Деревня Соловьи» представлены три вида сарделек: говяжьи, свиные и элитные. Все они изготовлены по ГОСТу, в составе - только мясо (говядина или свинина, шпик, вода, соль и пряности (перец черный, кориандр, чеснок). Сардельки элитные еще и коптятся на буковых опилках, что придает им аппетитный, ни с чем не сравнимый аромат.

Рецепт

Чтобы приготовить сардельки на шпажках в духовке, вам понадобится 4 сардельки, молодой кабачок, 2-3 помидора, щепотка соли, приправы по вкусу. С сарделек снимаем пленку, нарезаем их не слишком толстыми кружочками. Кабачки также нарезаем кружочками, но тонкими. Помидоры нарезаем так, чтобы при запекании они не развалились. Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем растительное масло, соль и сухие травы. Аккуратно перемешиваем. А теперь в произвольном порядке насаживаем овощи и кусочки сарделек на шпажки. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут на противне.

Прекрасной весны и с наступающим 8 марта, милые дамы!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #деревня соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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