Экономика

Для идеальной фигуры: ТОП-3 мясных низкокалорийных продуктов для милых дам от «Деревни Соловьи»

Весна пришла - худеть пора! А значит - переходить на употребление продуктов питания, содержащих минимум калорий. И хотя тортики с нулевой калорийностью еще не изобрели, это не значит, что поиски полезных и питательных продуктов для низкокалорийной диеты обречены на провал. Тем более это не значит, что отныне вы обречены на одну капусту и яблоки. Растительная пища хороша в похудении, но исключать мясные продукты из своего рациона не следует, уверены специалисты.

Длительное отсутствие мяса в питании худеющего человека грозит отсутствием полезных веществ в организме, которых нет в растительной пище. Белки, которые происходят из мясных продуктов, составляют важный компонент в строительстве мышц. Благодаря работе мышц, двигательная активность позволяет сжечь нам нужное количество калорий. А значит, организм потратит больше энергии, чтобы сжечь белки, а не на усвоение жиров и углеводов.

При выборе мяса следует отдавать предпочтение мясу кролика, нежирным кускам телятины и говядины, белому мясу птицы. Перечисленные продукты достаточно сытные. В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» нам посоветовали обратить внимание на следующую тройку низкокалорийных мясных продуктов.

1. Свиная вырезка

108 калорий в 100 г

Свиная вырезка — хорошее мясо с высокой питательной ценностью, которое не проделает значительную брешь в ежедневном потреблении калорий. При этом она содержит похвальные количества тиамина — витамина группы В, который ваш организм использует для преобразования потребляемой пищи в энергию для преодоления тяжелых тренировок. И не следует забывать о белковой загрузке: 21 грамм в скромной порции на 100 г.

Рецепт

Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой кастрюле. Обжарьте 1 нарезанный кубиками лук, 0,5 кг нарезанной свиной вырезки и 2 зубчика измельченного чеснока в течение 5 минут. Влейте в кастрюлю 1 стакан красного вина и кипятите на медленном огне 5 минут. Добавьте банку протертых томатов, 1 стакан воды, 1 стакан коричневого риса, 1 нарезанный кубиками зеленый перец, 2 чайной ложки дижонской горчицы, 1 чайную ложку сушеного орегано и по ¼ чайной ложки соли, кайенского и черного перца. Варите на медленном огне до тех пор, пока рис не станет мягким, около 30 минут.

2. Печень свиная

130 ккал на 100 г

В свиной печени есть все незаменимые аминокислоты, она богата витаминами группы В, в ней также содержатся витамины A, D, Е, K, много ферментов и полезных веществ, например, железа, фосфора, натрия, калия, магния и меди. Ее рекомендуют тем, кто страдает малокровием, атеросклерозом и диабетом.

Рецепт

Чтобы приготовить печеночное суфле в духовке, приготовьте 300 г печени, 100 мл молока, 50 г белого хлеба, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ст.л. муки, специи и соль - по вкусу. Печень предварительно вымочить в молоке в течение 2 часов. Затем промыть в проточной воде, очистить от пленок. С хлеба срезать корочки, мякиш залить молоком и оставить на 2-3 минуты. Нарезать печень на небольшие кусочки. В чашу блендера выложить печень, вымоченный в молоке хлеб. Взбить до однородности.

Вбить яйцо. Добавить размягченное сливочное масло, муку и специи. Взбить еще раз. Должна получиться чуть вязкая однородная масса.

Перелить полученную смесь в силиконовую форму для запекания. Поставить в разогретую до 180гр. около 40 минут.

Готовое суфле перевернуть на блюдо, украсить зеленью и подать к столу.

3. Сардельки

206 Ккал в 100 г

В ассортименте магазинов «Деревня Соловьи» представлены три вида сарделек: говяжьи, свиные и элитные. Все они изготовлены по ГОСТу, в составе - только мясо (говядина или свинина, шпик, вода, соль и пряности (перец черный, кориандр, чеснок). Сардельки элитные еще и коптятся на буковых опилках, что придает им аппетитный, ни с чем не сравнимый аромат.

Рецепт

Чтобы приготовить сардельки на шпажках в духовке, вам понадобится 4 сардельки, молодой кабачок, 2-3 помидора, щепотка соли, приправы по вкусу. С сарделек снимаем пленку, нарезаем их не слишком толстыми кружочками. Кабачки также нарезаем кружочками, но тонкими. Помидоры нарезаем так, чтобы при запекании они не развалились. Соединяем все ингредиенты в миске, добавляем растительное масло, соль и сухие травы. Аккуратно перемешиваем. А теперь в произвольном порядке насаживаем овощи и кусочки сарделек на шпажки. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут на противне.

Прекрасной весны и с наступающим 8 марта, милые дамы!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

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