Экономика

8+1: во всех магазинах «Деревня Соловьи» стартовала «дачная» акция на свиную тушенку ГОСТ

Во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» начала действовать акция на свинину тушеную ГОСТ 8+1. При покупке восьми банок тушенки вы получаете девятую в подарок.

Тушенку в банках от ТМ «Соловьи» уже давно знают и любят не только псковичи, но и жители других регионов. Такая популярность объясняется, прежде всего, высоким качеством продукта, в составе которого исключительно свинина, лук репчатый, перец черный, лавровый лист и соль.

Отметим, что именно эта тушенка получила Золотую медаль на выставке Агрорусь-2017.

Адреса магазинов «Соловьи»: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

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