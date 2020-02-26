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Экономика

Конкурсного управляющего Псковского электротехнического завода через суд требуют оплатить многомиллионные убытки

03.03.2020 15:35|ПсковКомментариев: 0

Псковский электротехнический завод, которого уже почти три года как нет, никак не может вылезти из судебных передряг. В частности, на рассмотрении псковского Арбитражного суда находится иск к экс-внешнему управляющему предприятия, которому истец вменяет непрофессиональное исполнение своих обязанностей, повлекшее многомиллионные убытки. 

Напомним, предприятие было создано в 60-х годах прошлого века, а в 90-х его преобразовали в ОАО «Элтерм». Здесь производили электрокомплектные устройства, низковольтную аппаратуру, а также паяльники, электрорадиаторы, электроконвекторы и тому подобную продукцию.

После двух кризисов в начале нового века, у завода накопились долги, за которыми последовали смена руководства и бенефициаров. Завершилось все плачевно – на заводе неоднократно вводили внешнее управление, а потом и вовсе завод признали банкротом.

Хотя чисто территориально завод продолжает существовать, работая уже под другим названием – «Zencha-Псков», споры в судах не утихают. Причем судятся между собой конкурсные управляющие располагавшихся ранее здесь юрлиц.

Так, одним из внешних управляющих «Элтерма» в феврале 2016 года был утвержден некий Иван Таратуто, который после финального свистка в 2017 году стал и конкурсным управляющим. И именно к нему возникли серьезные финансовые претензии у «Торгового Дома имени Суворова А.В.», расположенного по тому же юридическому адресу, что и Псковский электротехнический завод – Псков, ул. Солнечная, 14. Его конкурсный управляющий требует у Таратуто возместить убытки почти в 50 млн рублей.

Плюс еще есть заявление Федеральной налоговой службы о взыскании убытков с Таратуто в размере 32 млн рублей с лишним.

Кроме того, в третью очередь реестра требований кредиторов включена дюжина организаций, включая «Лифтмонтажсервис», МИФНС № 1 по Псковской области, «Горводоканал», «МолПродукт», «Псковэнергосбыт» и бывшего гендира завода Андрея Пикуля. Общая сумма требований – 87 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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