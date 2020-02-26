Экономика

Псковские свиные субпродукты поставляются в Гонконг, а свинина - в Венесуэлу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 3 марта, принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи под руководством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, его темой стала реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК», который входит в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в 2019 году, а также перспективные планы по достижению целевых показателей на текущий год.

В рамках заседания участники обсудили актуальные вопросы развития сельского хозяйства в регионах. Также специалисты заслушали ряд докладов представителей субъектов России. Во время совещания были затронуты актуальные вопросы, которые мешают реализации национального проекта на территории регионов.

Псковская область в 2019 году выполнила план по экспорту сельскохозяйственной продукции за границу на почти 112% (более 30 млн долларов США). Самое большое перевыполение целевых показателей было зафиксировано при экспорте масложировой продукции (133%, 400 тыс долларов США) и прочей пищевой продукции (126%, 7,2 млн долларов США). Псковские продукты поставляются, в частности, в Гонконг (свиные субпродукты), Венесуэлу (свинина), Литву, Эстонию, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Финляндию (рыбная продукция), а также Казахстан (масложировая продукция).

В перспективных планах на текущий год - превышение целевого показателя экспорта в 29 млн долларов США. В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Псковская область дополнительно получит порядка 8 млн рублей на мелиорацию около 700 га земель. По оценкам экспертов, данные работы позволят увеличить экспортный объем рапса.