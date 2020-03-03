Экономика

Итогом реализации нацпроекта по поддержке МСП в Псковской области должны стать 90 тысяч трудоустроенных в малом и среднем бизнесе

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства стоит план - 90 тысяч человек должно работать в сфере МСП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 3 марта, на встрече с предпринимателями сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В начале выступления он поблагодарил предпринимателей за работу в непростых условиях, а затем глава региона уточнил, что в этом году зафиксирована цифра в 60 тысяч работающих в МСП, при этом отмечается отрицательная динамика.

«Тем важнее и ответственнее наша задача - дать возможность работать комфортно, эффективно, дать возможность развиваться тем предпринимателям, которые остались», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что с внедрением новых технологий серьезно меняется картина бизнеса, но в Псковской области уверенно себя чувствуют и традиционные отрасли, такие как туризм, производство сувенирной продукции и, конечно, сельское хозяйство.