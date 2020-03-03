Экономика

Михаил Ведерников призвал псковских предпринимателей помочь улучшить реализацию нацпроекта по поддержке МСП

В этом году в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в Псковской области предусмотрен ряд новых направлений. В частности, поскольку Печоры получили статус моногорода, предприниматели, которые зарегистрированы там, смогут получить дополнительную поддержку.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 3 марта, на встрече с предпринимателями сообщил руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Сумма пока небольшая - 3,5 млн рублей, но она позволяет попробовать свои силы», - уточнил он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, можно ли будет увеличить эту сумму уже в этом году, «если все получится».

«Мы обязательно такую заявку подадим», - отметил Андрей Михеев.

Он также уточнил, что финансовые меры поддержки по нацпроекту сохраняются. «Порядка 400 млн рублей всего предусмотрено нацпроектом. Большая часть средств будет направлена в Великие Луки в «Технополис», это будет второй транш в 250 млн рублей», - пояснил чиновник.

При этом Андрей Михеев заметил, что сократится финансирование по микрофинансовой организации: «В прошлом году было больше, и все средства среди предпринимателей были востребованы. В этом году – 30 млн рублей. Максимальный срок такого кредитования – три года. Есть и краткосрочные займы, востребованные среди фермеров и предприятий сельского хозяйства, например, под покупку ГСМ».

Михаил Ведерников поинтересовался, все ли предприниматели в достаточной мере проинформированы по нацпроекту и его возможностям для бизнеса.

На этот вопрос ответили сами предприниматели: Фонд достаточно хорошо работает и дает хорошую обратную связь, заверили они.

«С федеральным правительством активно работаем по реализации нацпроектов. Куратор нашего региона тоже активно с нами взаимодействует. Давайте подумаем, что можно улучшить», - обратился Михаил Ведерников к псковским предпринимателям.