Резиденты «Электрополиса» смогут получить налоговые льготы, если экономически их обоснуют

Детально проработать вопрос предоставления налоговых льгот для резидентов технопарка «Электрополис» призвал его создателей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом глава региона сообщил сегодня, 3 марта, во время обсуждения реализации в области национального проекта по поддержке МСП.
«Давайте подумаем, тема важная и правильная. Важно не только новых инвесторов привлекать и предоставлять им льготы, но и поддерживать уже существующие производства, если они открывают новые направления, создают новые рабочие места. Но мы тут в определенном смысле связаны Минфином. Мы должны доказать экономическую обоснованность подобных льгот. Мы должны дать определенный экономический эффект», - высказался он.
Михаил Ведерников попросил предоставить конкретные предложения по льготам и по возможному результату от их предоставления. «Если этот результат не достигается, то льготы будут возвращаться в бюджет. Такую модель можно будет обсудить и с Минфином, и с Минэком», - пояснил он.
Представитель технопарка «Электрополис» согласился с таким предложением и пообещал предоставить необходимые расчеты.