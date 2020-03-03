Экономика

Михаил Ведерников рассказал, какую IT-систему задумал запустить в своем кабинете

Псковские IT-компании могут принять участие в создании программного обеспечения для системы, которая позволит главе региона в режиме реального времени проводить видеоконференции и на больших экранах наблюдать за стройками, за работой и развитием различных систем, включая транспортные. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 3 марта, на встрече с предпринимателями сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Хочу переехать в кабинет поменьше, а в существующем - проводить видеоконференции, там же на больших экранах наблюдать за стройками, за развитием различных систем, включая транспортные. В качестве субпордрядчиков о реализации этого проекта мне было бы лучше, если бы это были псковские организации, хотя конкурсные процедуры, конечно, никто не отменял. Но вы знаете специфику наших задач. И удобнее не ждать ответа от компаний из Москвы или даже из Сибири, а чтобы мы могли оперативно получать ответ в случае затруднений», - поделился он.

Еще более серьезный и важный проект, отметил глава региона, это цифровизация в области здравоохранения. Здесь также есть простор для участия псковских IT-компаний.

«Важно, чтобы эта система сама себя мониторила. Например, люди жалуются, что ездят на автобусе к эндокринологу, который принимает один раз в неделю, три часа, и люди иногда опаздывают на автобус и не могут вернуться домой. Система должна показать, что целесообразно, чтобы этот специалист принимал в районных центрах на местах определенное количество часов», - предложил Михаил Ведерников.