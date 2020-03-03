Экономика

Михаил Ведерников: В Псковской области нужно развивать сельхозкооперацию

Развитие сельхозкооперации – это одно из приоритетных направлений для проработки в Псковской области с учетом большого разброса ее населенных пунктов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 3 марта, на встрече с предпринимателями сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание, что в программе Минсельхоза «Приоритетное развитие сельских территорий» «зашито очень много интересных предложений, в том числе и по развитию инфраструктуры на селе».

«Для нас сейчас главная задача - удержать тех, кто работает на земле, и в то же время создать условия для того, чтобы к нам приезжали работать на селе из других регионов. Мы видим, что к нам уже с Севера приезжают, из Петербурга, Москвы и других городов. К сожалению, чаще всего, это не молодежь. Но это люди, уставшие от больших городов», - добавил он.