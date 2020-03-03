Экономика

Снижение ключевой ставки из-за коронавируса предсказали эксперты

На ближайшем заседании в конце марта Банк России вслед за ФРС США может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., считают эксперты. Опрос провела газета «Известия».

3 марта Федрезерв экстренно снизил ставку до 1-1,25% из-за угрозы коронавируса SARS-CoV-2 для мировой экономики. ФРС решила сыграть на опережение, не дожидаясь планового заседания, отметил аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,25 п.п., однако ФРС испугалась, что распродажи на фондовых площадках ухудшат настроения потребителей и могут столкнуть экономику США в рецессию, уверен он.

Не факт, что переход ФРС от слов к действиям простимулирует рынки, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Он пояснил, что превалируют факторы замедления мировой экономики из-за сбоев торговых цепочек.

Российский ЦБ на заседании 20 марта также может пойти на снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., отметил он, добавив, что «инъекций не должно быть слишком много».