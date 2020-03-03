Экономика

Центр «Мой бизнес» планируют открыть в Пскове в конце марта

В центре Пскова, на улице Гоголя, 14, в конце марта откроется региональный центр «Мой бизнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова. В центре будет оказываться комплексная поддержка бизнеса на всех этапах его развития.

По словам Анастасии Ивановой, сейчас в помещениях центра завершаются технические работы.

Ранее сообщалось, что центр «Мой бизнес» будет оказывать предпринимателям микрофинансовые услуги, а также консультировать представителей МСП и прорабатывать бизнес-стратегии. На одной площадке власти хотят объединить все существующие институты поддержки, создав таким образом единое окно - «МФЦ для бизнеса».

Власти Псковской области намерены расширить функционал единого центра по работе с предпринимателями за счет привлечения экспертов из Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленной палаты.

По оценке региональных властей, единый центр для работы с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) «Мой бизнес» позволит увеличить число новых предпринимателей.

Создание центра стало возможным за счет участия региона в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого количество трудоустроенных в малом и среднем бизнесе в Псковской области планируется увеличить до 90 тысяч человек.