Экономика

Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

Старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе и председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко подписали соглашение о сотрудничестве между городом и банком «Открытие».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, документ предполагает участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в том числе в сфере финансирования строительства различного рода социальных объектов и реализации крупных инфраструктурных проектов, предусматривающих государственно-частное партнерство.

«Уверен, что это соглашение станет первым шагом на пути сотрудничества Санкт-Петербурга и банка «Открытие» во благо жителей нашего города, – заявил старший вице-президент банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Мы готовы рассматривать вопросы финансирования проектов, в том числе и федерального значения, и значимо увеличить вложения в экономику Санкт-Петербурга».

«Перед Санкт-Петербургом стоит целый ряд стратегических задач, которые требуют привлечения средств как посредством механизмов государственно-частного партнерства, так и посредством традиционного банковского финансирования, – отметил глава КЭПиСП Валерий Москаленко. – Мы рассчитываем, что сотрудничество с крупным банком, который заинтересован в развитии экономики Петербурга, будет продуктивным и позволит реализовать ряд социально значимых проектов».

Напомним, банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).