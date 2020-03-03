Экономика

«Псковпассажиравтотранс» заплатит свыше 100 тысяч рублей за не вовремя оплаченный контракт

Свыше 100 тысяч рублей должен будет дополнительно заплатить «Псковпассажиравтотранс» за не вовремя оплаченный контракт по поставке каменного угля. Помимо основного долга по контракту в 950 605 рублей, предприятие обязали оплатить 67 661 рублей пеней, а также свыше 36 тысяч рублей судебных расходов - итого свыше 1 млн рублей.

Как указано в материалах дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Псковской области, исковое заявление поступило от ООО «Кредо Юнион» (Тульская область) в связи с задолженностью по оплате поставленных летом прошлого года 469 тонн каменного угля.

Цена контракта составляла почти 2,5 млн рублей. Претензий со стороны покупателя о несоответствии поставляемого товара условиям договора по количеству, ассортименту, качеству не возникло, о чем свидетельствует подписи ответственных лиц о получении товара и печать организации на товарных накладных и актах.



«Псковпассажиравтотранс» оплатил поставленный товар в сумме 40 802 руб. до подачи иска в суд и 1 500 000 руб. - после подачи иска.

Неисполнение ответчиком взятых на себя обязательств послужило причиной обращения поставщика в суд, кроме того истцом было заявлено требование о возврате обеспечения в сумме 124 570 руб. 40 коп. (возвращено ответчиком после подачи иска в суд).

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования признал.