Экономика

В Псковскую область до 2022 года будут ежегодно направлять 10 млрд рублей

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Поправки были внесены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, озвученных им в послании Федеральному собранию 15 января, сообщает ТАСС.

Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году. Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году.

Профицит федерального бюджета сохранен на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. В 2021 и 2022 годах профицит бюджета увеличен до 0,6% и 0,3% ВВП соответственно, следует из проекта поправок в бюджет.

В рамках поправок в трехлетний бюджет дополнительно направляются средства на поддержку 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития, перечень которых был утвержден Госдумой (Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области).

«Речь идет о выделении этим субъектам Федерации 10 млрд рублей ежегодно с 2020 по 2022 годы», - уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Порядка 65,4 млрд рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах будет направлено на распространение программы социального контракта по всем субъектам РФ. Более 750 млрд рублей в 2020-2022 годах будет выделено на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.

Порядка 109 млрд рублей направят на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов, 246,3 млрд рублей будет потрачено за три года на создание дополнительных мест в школах.

На увеличение бюджетных мест в российских вузах будет выделено порядка 1,297 трлн рублей из средств федерального бюджета в 2020-2022 годах.