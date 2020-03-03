Экономика

Упрощенная система налогообложения может увеличить финансовую нагрузку на предпринимателей - псковский бизнес-омбудсмен

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по правам предпринимателей региона Аркадием Мурылевым. Одной из тем стал вопрос изменения налоговой политики и отмены единого налога на вмененный доход для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Хотелось бы обсудить, как бизнес-сообщество воспринимает грядущие перемены. Есть ли у предпринимателей какие-либо опасения, как администрация Псковской области могла бы содействовать плавному переходу на новую систему», — подчеркнул Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Аркадий Мурылев в свою очередь заметил, что представители малого и среднего предпринимательства выражают опасения из-за перехода на иные виды налогообложения. Упрощенная система, по словам бизнес-омбудсмена, может увеличить финансовую нагрузку на объекты МСП. «Из-за высокого уровня налогообложения может возникнуть проблема перехода юридических лиц в смежные регионы», — обратил внимание Аркадий Мурылев.

Михаил Ведерников предложил провести совместную работу в рамках рабочей группы при Псковском областном Собрании депутатов, в которую должны войти представители администрации региона и бизнес-сообщества. Губернатор также заметил, что необходимо проработать вопрос снижения налоговой ставки для предпринимателей, собирающихся открыть предприятие на территории Псковской области, до 1% в первый год работы. «Это повысит инвестиционную привлекательность региона. В последующие годы можно предусмотреть планомерное повышение ставки», - подчеркнул губернатор.

Также стороны во время встречи обсудили реализацию на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Губернатор поддержал инициативу уполномоченного по правам предпринимателей о проведении широкого информирования возможных участников реализации федеральных проектов.