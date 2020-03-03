Экономика

Псковичей приглашают на дегустацию йогуртов «Прасковья Молочкова»

В гипермаркете «Империал» в пятницу, 6 марта, пройдет дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова».

На дегустационной площадке будут представлены все вкусы йогурта «Прасковья Молочкова»: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический йогурт.

Йогурт «Прасковья Молочкова» производится из молока, которое поставляют только проверенные фермерские хозяйства региона. При изготовлении используются также натуральное варенье и закваска. В итоге получается чистый и очень вкусный продукт, полезный для здоровья. Неслучайно йогурты «Прасковья Молочкова» - дипломанты премии «100 лучших товаров России».

Йогурт содержит кальций, белок, калий и витамин В. Он снижает уровень холестерина, укрепляет иммунную систему, успокаивает расстроенный кишечник, улучшает качество волос и кожи, уменьшает риск появления остеопороза и добавляет легкости и прекрасного настроения. Максимум пользы в одной бутылочке!

А еще учеными доказано: если регулярно пить йогурт, можно избавиться от депрессии! Разумеется, речь идёт о натуральном продукте: без искусственных добавок, с коротким и понятным составом на упаковке. Все потому, что лактобактерии снижают в крови уровень «гормона несчастья» — кинуренина. Попробуйте!

Дегустация пройдет 6 марта с 15.00 до 18.00.

Адрес: Коммунальная ул., 41

Не упустите возможность попробовать вкусные молочные продукты!