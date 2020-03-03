Экономика

В магазинах «Магнит» стартовали скидки на майонез «Прасковья Молочкова»

В магазинах сети «Магнит» стартовала акция на майонез «Прасковья Молочкова».

До 10 марта псковичи могут приобрести майонез от местного производителя в 900-граммовом ведерке со скидкой 18%. Это значит, что вы заплатите за него всего 89,90 рублей (прежняя цена 109,90 рублей).

Майонез «Прасковья Молочкова» производится в соответствии с государственным стандартом качества. Он не содержит ароматизаторов, красителей, ГМО и имеет приятный яичный вкус с нежным ароматом горчицы. Одного ведерка хватит, чтобы приготовить блюда для вашего праздничного стола!

Салаты, закуски, горячее - с майонезом «Прасковья Молочкова» всё становится вкуснее и питательнее!

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!