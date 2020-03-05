Экономика

Псковский завод «Титан-Полимер» обсудил с псковским бизнесом направления возможного сотрудничества

Якорный резидент особой экономической зоны «Моглино» - псковский завод «Титан-Полимер» - еще на старте реализации проекта обозначил, что заинтересован в создании эффективных производственно-кооперационных цепочек с псковским бизнесом. Когда «Титан-Полимер» приступил к строительству первой очереди завода, связанной с производством двухосноориентированной ПЭТ-пленки (БОПЭТ), несколько местных компаний уже подключились к строительным работам.

Однако «Титан-Полимер» заинтересован в расширении такого сотрудничества, ведь реализация крупного проекта предполагает и внушительный объем работ. Сегодня, 5 марта, на деловой встрече в Торгово-промышленной палате региона псковские компании и якорный резидент «Моглино» обсуждали, чем они могут быть полезными друг для друга.

Открывая встречу, президент Союза «ТПП Псковской области» Владимир Зубов отметил, что строительство завода «Титан-Полимер» в Псковской области имеет большое значение для Псковского района и региона в целом в плане развития кластера переработки. Он напомнил, что для выполнения различных работ на площадке строящегося завода, необходимо привлекать местные ресурсы.

Генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в свою очередь уточнил, что на данный момент инвестор возводит комплекс по производству биаксиально-оринтированных ПЭТ-пленок, производственная мощность которого составит 70 тысяч тонн БОПЭТ пленок в год.

По его словам, в будущем инвестор намерен активно развивать промышленную кооперацию с псковским бизнесом, но уже сейчас заинтересован привлекать для подрядных работ местные строительные и инженерные организации.

«Наша цель - по максимуму работать с местным бизнесом, и мы готовы дать вам полную информацию по нашему проекту, чтобы вы могли выбрать для себя соответствующее направление для сотрудничества», - обратился Герман Петрушко к псковским предпринимателям.

Подробнее о проекте и возможных направлениях взаимовыгодного сотрудничества участникам встречи рассказал заместитель гендиректора по капстроительству ООО «Титан-Полимер» Алексей Ермаков.

Он отметил, что инвестор получил разрешение на строительство 1-го этапа производства, которое уже активно ведется. Пройдены все экологические мероприятия, установлены санитарные зоны, определены границы 1-го этапа строительства. С инвестором работает уже четыре строительные организации из Псковской области, а генподрядчиком является компания из Казани.

Алексей Ермаков упомянул, что 60% всей территории будущего производственного комплекса - это коммуникации, коридоры, трансформаторные подстанции, складское хозяйство, хозяйственные помещения, канализационные станции и другие общезаводские и инфраструктурные объекты. Именно здесь псковские компании могут предложить свои услуги.

Представителей местного бизнеса познакомили с основными объектами, которые планируется возвести в рамках строительства первой очереди производственного комплекса. Их список достаточно внушителен: силосы хранения ПЭТ, автоматизированная система отопления и вентиляции, главная проходная, пункты КПП, автомобильные весы, отдельно стоящие эстакады, дизельная электростанция, котельные, насосная станция пожаротушения и многое другое. Предложения псковских компаний готовы выслушать и по таким направлениям, как благоустройство территории, строительство автомобильных дорог (свыше 8 тыс. кв. м бетонного покрытия и свыше 17 тыс. кв. м асфальтобетонного), газоснабжение и наружное освещение.

Кроме того, Алексей Ермаков показал собравшимся на какой стадии реализации сейчас находится проект. Он отметил, что генподрядная организация из 2500 тонн металлоконструкций уже привезла на стройплощадку 1800 тонн, поэтому сейчас активно возводится корпус завода, после завершения работ по обустройству фундамента.

Отвечая на вопросы заинтересованных в сотрудничестве с «Титан-Полимером» представителей псковских компаний, Алексей Ермаков уточнил, что все торги будут проводиться в закрытом режиме, поскольку открытые площадки - это длительные процедуры, а инвестор заинтересован сдать объекты в максимально короткие сроки. Внутренний тендер будет проводиться, если возникнет конкуренция между возможными контрагентами.

Также он обратил внимание, что псковскому заводу «Титан-Полимер» интересен комплексный подход в сотрудничестве, когда партнер и поставляет продукцию или оборудование, и сам его устанавливает. Впрочем, инвестор подчеркнул, что готовы выстраивать и индивидуальные отношения с контрагентами. В частности, возможно, будет дополнительно обсуждаться прозвучавшее предложение страховой компания по страхованию строительных рисков и гражданской ответственности.

В заключение встречи Герман Петрушко обратил внимание, что для псковского завода «Титан-Полимер» сотрудничество с псковским бизнесом интересно, прежде всего, потому, что с местными компаниями проще взаимодействовать в плане коммуникации – вопрос постоянного контакта крайне важен для инвестора. Однако вопрос цены и качества предлагаемых услуг, безусловно, тоже немаловажен.

Он отметил, что рассмотрение заявок от местных компаний продлится до 17 апреля. Затем инвестору, чтобы уложиться в сжатые сроки реализации своего проекта, необходимо будет принять окончательное решение. Первая очередь комплекса должна быть сдана в эксплуатацию в первом квартале следующего года. «Если вместе с вами мы будем двигаться в сторону снижения сроков строительства, мы будем это только приветствовать», - добавил Герман Петрушко.

Он также обратил внимание, что состоявшаяся сегодня в ТПП региона встреча – первая. На следующих инвестор готов рассказать о смежных производствах, которые бы он хотел создать и развивать с участием псковского бизнеса.

«Призываю вас активнее подключаться. Мы открыты и готовы рассмотреть все предложения», - заключил Герман Петрушко.