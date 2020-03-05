Экономика

Игорь Романов подал заявку на участие в конкурсном отборе кандидатов в бизнес-омбудсмены

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Игорь Романов подал сегодня, 5 марта, заявление на участие в отборочном конкурсе по выбору кандидатов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

При этом Игорь Романов обязался в случае избрания прекратить любую деятельность, несовместимую со статусом бизнес-омбудсмена в случае, если он будет назначен на эту должность.

По его словам, пока претендентов на пост уполномоченного двое – он и ныне действующий уполномоченный по защите прав предпринимателей. Однако прием заявок осуществляется до конца рабочего дня, поэтому изменения в этом списке еще возможны.

Напомним, публичное обсуждение кандидатов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области состоится 10 марта на расширенном заседании Общественного совета.

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В ходе публичного обсуждения кандидаты на должность омбудсмена выступят с докладом о программе своих действий и ответят на вопросы участников заседания.