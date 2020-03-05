Экономика

Курс рубля рухнул на международном валютном рынке

Курсы американской и единой европейской валют к российскому рублю резко подскочили в начале торговой сессии в понедельник на международном валютном рынке на фоне тридцатипроцентного обвала нефтяных котировок, пишет «Московский комсомолец».

По данным торгов, доллар рос в моменте до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года)

В первый рабочий день после новостей о провале в пятницу, 6 марта, переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, стоимость нефти марки Brent при открытии торгов опустилась на 31% и достигла цены в 31,43 доллара за баррель.

Аналитики финансовых рынков называют происходящее «нефтяной войной» между Москвой и Эр-Риядом и предупреждают о том, что это лишь начало паники. Баррель североморской нефти Brent может подешеветь до двадцати долларов, считают эксперты.