Экономика

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

По данным Федеральной налоговой службы, следом идет сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама. Средняя сумма чека, который выписывается за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (налоговый режим для самозанятых граждан) сейчас доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля проект распространится на всю страну.

Как сообщалось ранее, количество пробитых самозанятыми чеков через приложение «Мой налог» составляет более 58 миллионов, а число участников эксперимента превысило 500 тысяч человек.