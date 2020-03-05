Елена Бибикова: Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Совет Федерации по соцполитике, сенатора от Псковской области Елену Бибикову.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
«Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено», - сказала сенатор.
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.