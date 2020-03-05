Экономика

В Минфине прокомментировали падение цен на нефть

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте Министерства финансов России.



По данным Минфина, на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн руб., или 9,2% ВВП. Таким образом, средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении шести-десяти лет, заявили власти.

9 марта цена нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, а цена нефти WTI упала ниже $30 за баррель. Стоимость нефти Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи. Вслед за обрушением цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке вырос до 72 руб., а евро подорожал до 82 руб.